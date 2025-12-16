Отель королей и президентов: стало известно, где Уиткофф и Кушнер жили в Берлине (фото)

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Берлине / © Getty Images

В течение двух дней во время переговоров с украинской делегацией в Берлине по мирному плану спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер наслаждались лучшим сервисом в легендарном Hotel Adlon Kempinski. Здесь завтракают осетровой икрой с шампанским, а цены за ночь в президентских люксах достигают стоимости нового автомобиля.

Об этом сообщает «Фокус».

Уиткофф и Кушнер остановились в легендарном Hotel Adlon Kempinski — одном из самых роскошных отелей Берлина, в апартаментах которого с видом на Бранденбургские ворота в разное время жили королева Елизавета II и 44-й президент США Барак Обама.

Пока спецпосланцы американского лидера вели переговоры, имевшие определяющее влияние на судьбу Украины, то пользовались сервисом самого высокого уровня, который может предложить немецкая столица. Какие именно номера выбрали Кушнер и Уиткофф, неизвестно, однако базовая стоимость проживания в Hotel Adlon Kempinski стартует от 500 евро за ночь. В то же время маловероятно, что спецпосланцы президента США согласились на номера с видом во внутренний двор.

Люксы Berlin Suite или Linden Suite стоят от 2000 евро за ночь, а Pariser Platz Suite, Adlon Deluxe Suite, а также культовые Royal Suite и Imperial Suite — от 8 до 25 тыс. евро.

Hotel Adlon Kempinski / © Getty Images

Этот отель давно стал магнитом для мировых знаменитостей: здесь останавливались Майкл Джексон, покойная королева Елизавета II и многие другие известные гости.

Работники отеля охотно рассказывают и забавные истории — в частности о Чарли Чаплине, который едва не потерял штаны в лобби Adlon, убегая от толпы поклонников.

Hotel Adlon Kempinski отличается не только панорамой Бранденбургских ворот, но и сочетанием престижного расположения с первоклассной инфраструктурой: здесь есть ресторан с двумя звездами Michelin и роскошный спа-комплекс.

Непосредственно у входа в отель расположены Бранденбургские ворота, историческая Академия художеств, бывший дом художника Макса Либермана и несколько дипломатических представительств. До Рейхстага, бульвара Унтер-ден-Линден и Потсдамской площади — всего 10-15 мин. пешком.

Первый отель Adlon был открыт по приказу кайзера Вильгельма и быстро стал самым престижным адресом Берлина. После значительных разрушений в результате пожара после Второй мировой войны и лет пребывания у Берлинской стены здание восстановили в 1997 году по оригинальному проекту архитекторы Пацшке, Клотц и Партер, добавив два этажа.

В 2017 году лобби отеля обновили за 6 млн евро — именно там сейчас расположен знаменитый фонтан со слоном, точная копия подарка, который в свое время сделал отелю махараджа Патиалы.

Лобби Hotel Adlon Kempinski с фонтаном со слоном

Самым престижным среди трех ресторанов отеля является Lorenz Adlon Esszimmer — заведение с двумя звездами Michelin под руководством швейцарского шеф-повара Рето Брэндли. Здесь предлагают сезонное меню французской кухни с тонкими азиатскими акцентами.

А утренний ритуал в Hotel Adlon Kempinski способен поразить даже искушенных гурманов: на завтрак гостям подают пять видов осетровой икры в неограниченном количестве, дополняя ее шампанским.

Напомним, после двух дней переговоров в Берлине по мирному плану представители США заявили о решении 90% споров между Украиной и РФ, в частности прогрессе в территориальных вопросах. Вашингтон передал президенту Украины Владимиру Зеленскому «интеллектуально стимулирующие предложения» по территориям и блок безопасности, который должен гарантировать защиту государства, а также сообщил о сближении позиций по деоккупации Запорожской АЭС.

В ближайшие выходные в США военные и рабочие группы соберутся для финального «пересмотра карт».

Несмотря на оптимизм США, Зеленский подтвердил наличие разногласий относительно уступок, отметив, что Киев уже передал свои правки, чтобы мирный план был максимально справедливым и эффективным для Украины.