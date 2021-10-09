Отель Трампа за время его президентства потерял $70 млн: расследование

Отель Трампа за время его президентства потерял $70 млн: расследование

В Trump Organization резко отреагировала на расследование, заявив, что оно является "ошибочным".

Компания бывшего американского лидера Дональда Трампа "Trump Organization" за четыре года его президентства потеряла более 70 миллионов долларов на отеле в Вашингтоне, округ Колумбия.

Об этом со ссылкой на обнародованное в пятницу, 8 октября, расследование Комитета по надзору и реформе Палаты представителей США сообщает ABC News.

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Отмечается, что из-за трудностей компании пришлось выделить из других частей своего бизнеса 27 миллионов долларов и получить льготный режим от Deutsche Bank для задержки платежей за кредит на сумму 170 миллионов долларов.

Это якобы произошло несмотря на доход от иностранных правительств в размере 3,7 миллиона долларов. "Эта сумма вызывает опасения относительно возможных нарушений конституционных норм, направленных на предотвращение воздействия иностранцев на федеральных чиновников", — пишет BBC.

Сам Трамп ранее утверждал, что за время своего президентства заработал не менее 150 миллионов долларов. "Trump Organization" резко отреагировала на расследование, заявив, что "выводы комитета, возглавляемого демократами, вводят в заблуждение и ложные".

"Этот отчет — продолжение политического преследования в отчаянной попытке ввести американскую общественность в заблуждение и опорочить Трампа, преследуя свои собственные цели", — заявили в компании.

Компания Трампа пыталась продать отель на 263 номера за более чем 500 миллионов долларов с осени 2019 года, однако найти покупателей во время пандемии COVID-19 ей не удалось.

Как сообщалось, компанию бывшего президента США Дональда Трампа "Trump Organization" и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвиняют в налоговых преступлениях. 15-летняя схема якобы помогала руководству компании уклоняться от уплаты налогов, одновременно получая тайно от властей льготы, в частности на аренду и плату за обучение.

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