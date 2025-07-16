Отель, выстоявший 100 лет, не пережил этот пожар — трагедия в Гранд-Каньоне

Пожар в Гранд-Каньоне. / © Bild

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В национальном парке Гранд-Каньон вспыхнул масштабный пожар, полностью уничтоживший один из старейших отелей северной части ущелья. Историческое сооружение, построенное еще в 1928 году из местного камня и дерева, сгорело вместе с десятками близлежащих домиков.

Об этом сообщает Bild.

Пожар в Гранд-Каньоне. / © Bild

Возгорание вызвало удар молнии, а стремительное распространение огня усилили мощные ночные ветры и чрезвычайная засуха. Из-за угрозы жизни из района эвакуировали более 500 человек.

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Над каньоном до сих пор клубится дым, а северная часть парка останется закрытой, по меньшей мере, до середины октября.

Пострадавший отель уже однажды пережил пожар: он сгорел в 1932-м и был полностью восстановлен до 1936 года. Отстроят ли его во второй раз — пока неизвестно.

Пожар в Гранд-Каньоне. / © Bild

Южная часть каньона, которая ежегодно принимает более 4,5 миллионов туристов, продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что из-за атаки на Винницу 16 июля возник пожар, в результате которого специалисты зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям советуют закрыть окна и не находиться долго на улице.

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