Отец 14-летнего парня, который почти 20 лет назад загадочно пропал на вокзале, сообщил болезненные новости

Эндрю Госден / © ladbible.com

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Отец 14-летнего парня Эндрю Госдена, который 19 лет назад загадочно пропал после прибытия на лондонский вокзал, сообщил болезненные новости о состоянии своей семьи и ходе поисков.

Об этом пишет издание LADbible.

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Эндрю пропал в сентябре 2007 года. Вместо того чтобы поехать в школу, подросток снял со своего счета 200 фунтов стерлингов, вернулся домой, переоделся из школьной формы в гражданскую одежду и купил билет в один конец из Донкастера в Лондон.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали его на вокзале Кингс-Кросс, однако из-за ошибки школы и задержки полиции записи изъяли только через 27 дней. Поэтому след парня окончательно потерялся, а его дальнейшая судьба осталась тайной.

Эндрю Госден / © ladbible.com

В новом обращении отец пропавшего подростка Кевин Госден признался, что почти за два десятилетия семья так и не получила никаких ответов о судьбе сына, которому сегодня должно исполниться уже 33 года.

Мужчина рассказал, что из-за тяжелой депрессии, тревожности и отсутствия каких-либо сдвигов в деле он больше не в состоянии находить слова для блога. Он также вынужден отказывать документалистам, ведь повторение этой истории каждый раз причиняет семейному кругу невыразимую боль.

Несмотря на многочисленные аресты подозреваемых в течение многих лет, полиция так и не выдвинула никому официальных обвинений. Правоохранители Южного Йоркшира уверяют, что продолжают проверять любую новую информацию об исчезновении Эндрю и призывают свидетелей обращаться в полицию.

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Напомним, в Черниговской области загадочно пропал 14-летний парень. Его искали три дня и, к сожалению, обнаружили мертвым. В полиции отметили — есть основания полагать, что смерть была неестественной.

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