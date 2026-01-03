Отец-фанатик пытал дочь ради безумного эксперимента: что с ней произошло потом

Мод Жюльен. Фото maudejulien.com

В 1936 году 34-летний француз Луи Дидье купил у бедного шахтера, его младшую шестилетнюю дочь Жанин.

Об этой истории подробно пишет Daily Mail.

Купил ребенка, чтобы «вырастить» из него себе жену

Он пообещал обучать ее, кормить и воспитывать, в обмен на то, что родители согласятся больше никогда не пытаться с ней связаться. Дидье воспитал себе жену, чтобы она родила ему дочь. А через 34 года купил дом и пошел туда, чтобы полностью посвятить себя свершению своей мечты — сделать своего ребенка сверхчеловеком. Он был одержим идеей создания идеального человека, который бы превосходил по могуществу и развитию всех ныне живущих высшего существа с выдающимися интеллектуальными и физическими данными.

Жаннин выросла на попечении Дидье и в возрасте 28 лет, в 1957 году, родила их первую и единственную дочь, Мод Жюльен.

Тщательно скрывая свой проект от пристального глаза общества, Дидье перевез свою семью на север Франции, где они почти полностью отделились от внешнего мира. Их единственной связью с реальностью была телефонная будка, которую Дидье всегда держал запертой, а ключ всегда был спрятан.

Испытание Мод Жюльен страхом и болью

Самое раннее воспоминание Мод, сформировавшееся только в пять лет, касается принудительного опьянения — опыта, повлекшего повреждение печени, с которым она живет и поныне.

Мод Жюльен с отцом

Дидье заставлял свою маленькую дочь пить крепкие напитки, выполняя при этом сложные задачи. Если она вздрагивала или выражала эмоции, ее наказывали, по убеждению отца, что те, кто может справиться со своим напитком, в конце концов победят.

«Это был полезный инструмент, — говорил мой отец, — чтобы получить информацию от кого-то», — вспоминает Мод, которой сейчас 60 лет.

Когда она терпела неудачу, и ее лицо трескалось или эмоции проступали, родители наказывали ее, отказываясь смотреть ей в глаза неделями — намеренно лишая ее какой-либо эмоциональной связи или ощущения родства.

Это было лишь одно из многих нескончаемых упражнений, разработанных для «устранения слабости». Другое упражнение заключалось в том, чтобы заставлять его держаться за электрическое ограждение в течение нескольких минут.

Чтобы напомнить Мод о своей силе, Дидье заставил ее купаться в своей грязной ванне, говоря, что это позволит ей поглотить его «благотворную энергию», якобы гораздо сильнее ее собственной.

После этого ее не клали спать, а заперли в темном, кишащем крысами подвале, где ее заставляли сидеть прямо всю ночь и «медитировать о смерти». К ее одежде пришивали колокольчики, чтобы известить отца, если она двинется.

«Мой отец говорил мне, что если я открою рот, мыши — даже крысы — почувствуют это, залезут туда и съедят меня изнутри», — вспоминает она в своих мемуарах.

Девочке запрещалось употреблять какие-либо продукты питания, которые имели хоть какой-нибудь вкус, — основную часть рациона ребенка составлял пресный отварной рис или сырые овощи.

Из дома Мод редко позволяли выходить. Несмотря на ледяные зимы, он почти не отапливался, а ее спальня вообще не отапливалась.

Но Мод страдала не только от рук отца. Ее мать, Жаннин, тоже не проявляла к ней ни одного милосердия.

В своих мемуарах «Единственная девушка в мире» Мод вспоминает, как ее мать застала семейного садовника, сексуально добивавшегося девочку и насиловавшего ее на глазах у матери. Вместо того чтобы вмешаться или положить конец страданиям дочери, Жаннин закрыла на это глаза.

С возрастом Мод начала бунтовать, прибегая к мелким вещам — используя два куска туалетной бумаги, когда ей разрешали только один, и врываясь в кабинет отца.

В конце концов, она попыталась покончить жизнь самоубийством. Передозировка не удалась.

Лишь в позднем подростковом возрасте она увидела настоящую возможность сбежать.

Под бдительным оком отца Мод овладела игрой на фортепиано, скрипке, тенор-саксофоне, трубе и контрабасе — навыки, которые, как считал Дидье, помогут ей выжить в концентрационном лагере.

Как удалось освободиться от отца-тирана

В 16 лет к Моду впервые пригласили учителя музыки, так как отец уже не мог сам обучать ее. Звали его мсье Молин. Но ее преподаватель игры на контрабасе настаивал, что Мод еще предстоит научиться, и что лучшим вариантом для нее будет посещение музыкальной школы вдали от дома. Впоследствии учитель устроил ее работать в небольшой магазин музыкальных инструментов, и это стало началом новой жизни девушки.

Несмотря на то, что Дидье уже выбрал для своей дочери подходящего мужа — гомосексуалиста, которому было около 50, — его мнение изменилось, когда Молин познакомил его с другим своим учеником.

Когда Мод исполнилось 18 лет, ей сказали, что она может выйти за него замуж при условии, что она вернется домой девственной через шесть месяцев.

Она ушла — и никогда не возвращалась назад.

Жизнь на свободе

Жизнь на свободе была нелегкой. В доме отца словари были запрещены, поэтому она не знала алфавита. Несмотря на то, что девочка владела несколькими музыкальными инструментами, ее никогда не обучали базовым навыкам, таким как разговор во время еды, ходьба рядом с другими людьми или взгляд кому-то в глаза.

Дидье умер четыре года спустя, в 1979 году, оставив ее мать Жаннин вдовой и без денег.

Прежде чем иметь своих детей, Мод сидела в общественных садах, наблюдая, как матери взаимодействуют со своими детьми, сама не имея образца материнской любви.

С молодым музыкантом, за которого она вышла замуж, у нее родилась дочь, которой сейчас 35 лет, прежде чем они в конце концов развелись.

Этот период ознаменовал начало новой жизни. Мод обратилась за терапией.

Позже она снова вышла замуж и в 1990 году родила еще одну дочь, прежде чем начать впечатляющую карьеру. Сейчас она работает психотерапевтом более 20 лет, специализируясь на травмах, фобиях и психологическом контроле.

Несмотря на ужасное детство — без тепла, достаточной пищи, дружбы или привязанности — Мод настаивает, что ее история не является историей страданий.

«Для меня это руководство по бегству из тюрьмы. Можно пережить очень трудные вещи и все равно найти выход. Теперь я человек с настоящей жизнью, счастлива замужем и имею детей. Я хочу, чтобы моя история была историей надежды», — говорит она.

Мод не верит, что являлась единственной жертвой в доме ужасов своего отца.

«У моего отца были три черты, которые вы видите у всех лидеров культов», — сказала она. «Он был влюблен в свою мать, он был в трауре и был одержим».

«Единственный раз, когда он говорил о своем прошлом с неким чувством, было тогда, когда описывал, как его отец обманом заставил его съесть любимого домашнего кролика. Я думаю, что это избавило его от любых чувств к любому другому живому существу», — рассуждает Мод.

