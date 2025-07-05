Отец годами держал двух детей в лесной хижине, опасаясь коронавируса

Отец годами прятал детей от внешнего мира / © Bild

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Отец двух детей, опасаясь коронавируса, годами держал их в лесной хижине.

Об этом пишет BILD_Russian.

В Италии стали известны подробности, которая напоминает скорее сюжет фильма. Двух мальчиков — 9 и 6 лет — нашли в полном отрыве от внешнего мира.

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По данным итальянских СМИ, отец из Нидерландов прятал детей в заброшенном фермерском доме в лесу недалеко от Турина из-за страха перед коронавирусом.

Дети не ходили в школу, не посещали врачей и даже, как сообщается, не умели нормально разговаривать. На момент обнаружения оба были в подгузниках. Сейчас итальянские власти требуют забрать их у отца и отдать в приемную семью.

По мнению следователей, пишет газета Corriere della Sera, отец «был одержим коронавирусом и жил в страхе, что дети могут заразиться».

Сам отец, 46-летний Фредерик, свою вину отрицает. Он говорит, что дети были счастливы, катались на пони и на лыжах, а учебу проходили на английском и итальянском языке.

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По словам мужчины, он зарабатывает сдачей недвижимости в Германии и Нидерландах, а также творчеством.

Судя по всему, семья переехала из Германии в Италию три года назад, при этом мать двух мальчиков — уроженка Марокко — никак не комментирует ситуацию.

Напомним, в Украине появился новый штамм коронавируса.