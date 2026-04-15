Отец Илона Маска ищет убежища в России для "белых" беженцев из ЮАР

Эррол Маск продвигает в России нарративы Трампа о преследовании белых в ЮАР / © Associated Press

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск договаривается с Россией о предоставлении статуса беженцев южноафриканским фермерам, якобы подвергающимся преследованиям в ЮАР, откуда он родом.

Об этом он сказал в комментарии AFP, передает Yahoo.

По словам неназванного российского чиновника, эта инициатива предполагает переселение 50 семей из белого африкаанс-меньшинства, потомков первых голландских поселенцев.

Этой же группе южноафриканцев правительство президента США Дональда Трампа предложило статус беженца. Сам Трамп постоянно утверждал, что белые фермеры в ЮАР якобы подвергаются преследованиям. Во время встречи во время встречи с президентом ЮАР в Овальном кабинете Трамп обвинил его в «геноциде белых» и устроил скандал.

По информации издания, почти 5000 белых африканеров прибыли в Соединенные Штаты в качестве беженцев с момента вступления Трампа в должность в январе прошлого года и практически приостановки программ помощи беженцам для всех других групп.

Американская программа возмутила правительство Южной Африки, отрицающее любую дискриминацию.

Во вторник из Москвы ответил изданию чиновник, имя которого не называют. «Речь идет о предоставлении статуса беженца 50 семьям южноафриканских фермеров», — утверждает он.

Действительно, найдется эти 50 семей, которые переедут в РФ, не уточняется.

Эррол Маск, регулярно посещающий Россию и присутствовавший на православной пасхальной службе 12 апреля в Москве в присутствии Путина, не раскрыл подробностей проекта.

В интервью российскому изданию «Губерния 33» Маск объяснял свой проект тем, что белые фермеры-африканеры подвергаются насилию в ЮАР.

