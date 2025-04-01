Отец оставил двухнедельного ребенка в дикой природе, чтобы наказать жену за отказ в сексе

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В Таиланде наркозависимого отца обвинили в том, что он оставил своего двухнедельного ребенка в дикой природе, чтобы отомстить жене, отказавшей ему в сексе сразу после родов.

Об этом сообщает SCMP.

21-летний мужчина по фамилии Вуттичай был арестован полицией. Ему предъявлены обвинения в хранении наркотиков после того, как 21 марта его жена, 22-летняя Оратай, разоблачила этот инцидент.

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Вуттичай взял своего двухнедельного сына в банановую рощу, сфотографировал лежащего на земле ребенка и прислал фото жене, которая была в гостях у друга.

Шокированная Оратай немедленно рассказала об этом сельскому голове и разместила их переписку в Интернете, чтобы публично упрекнуть своего мужа.

Фото ребенка, которое мужчина прислал жене

Полиция начала расследование и разыскала семью. Оратай пожаловалась правоохранителям, что ее муж был наркоманом и азартным игроком. Он также постоянно применял насилие к ней и их старшему годовалому ребенку. Супруги ссорились из-за того, что она не хотела заниматься с ним сексом так быстро после родов.

Вуттичай отверг обвинения и сказал, что положил спавшего сына в банановую рощу только для фото и не намеревался бросать его. Он признал, что много раз просил жену о сексе.

Полиция взяла у него анализ мочи на основании заявления жены о наркозависимости и результат оказался положительным. Теперь ему предъявлены обвинения в употреблении наркотиков, и он пройдет реабилитацию, как того требует закон.

Потенциальное наказание за оставление ребенка в возрасте до девяти лет, не приведшее к дальнейшему нанесению ребенку телесных повреждений, составляет до трех лет лишения свободы и штраф в размере 6 000 батов (180 долларов США).

Напомним, полиция наконец-то поймала печально известного грабителя с необычной тактикой «какай и беги». «Суперспособность» индийца позволяла ему избегать ареста.