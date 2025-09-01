Отец с дочкой умерли после того, как поели карри (фото)

Карри с ядовитыми грибами

В Таиланде 78-летний мужчина и его 40-летняя дочь умерли после того, как поели карри, приготовленное из диких грибов. Эта история напомнила о другом громком случае в Австралии.

Об этом пишет Metro.

Трагедия произошла после того, как семья получила в подарок дикие грибы от знакомого.

78-летний Бунпан и его 40-летняя дочь Виджитра отравились 22 августа, когда жена мужчины приготовила из подаренных грибов блюдо.

Вскоре после ужина Бунпан начал пускать пену изо рта, у мужчины начались судороги, а затем он потерял сознание на глазах у близких. Обеспокоенные родственники поспешили в комнату Виджитры, где нашли ее без сознания. В больнице медики констатировали смерть обоих.

Старшая сестра Виджитры, 49-летняя Татсани, рассказала, что семья не знала об опасности грибов. Сестра и другие родственники выжили только потому, что ужинать сели позже.

«Моя сестра никогда не готовила с этим видом грибов, потому что вообще не любила грибы. Ей их подарил друг, и она попросила маму приготовить из них карри. Она даже поделилась ими с родственниками, но они еще не успели приготовить еду», — рассказала Татсани.

Образцы грибов отправили на экспертизу.

Этот случай напомнил о громкой истории в Австралии, где женщину осудили за отравление своих родственников смертельно опасными грибами. Эрин Паттерсон, признанная виновной в гибели трех человек, имела дома кулинарные книги с рецептами с потенциально ядовитыми грибами.

В июле 2023 года 50-летняя женщина пригласила своего бывшего мужа Саймона Паттерсона и его родителей Гейл и Дона на «примиренный» ужин. К столу также присоединились тетя Саймона Гезер Уилкинсон и ее муж-пастор Ян. Однако Саймон в последний момент отказался от встречи, поэтому не попробовал биф Веллингтон с грибами. Именно это блюдо оказалось смертельным для его родителей и Гезер Уилкинсон. Ее муж Ян стал единственным выжившим.

К слову, в Каире 13-летний парень умер после того, как съел три упаковки сырой лапши быстрого приготовления.