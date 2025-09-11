Отец убитой в США Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: что помешало

Ирина Заруцкая

Отец Ирины Заруцкой, которую убили в США, не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте, штат Северная Каролина, из-за правил, запрещающих мужчинам призывного возраста покидать Украину.

Об этом пишет Daily Mail

Отец не смог приехать на похороны дочери

Отца девушки зовут Станислав Заруцкий. Он живет в Киеве и ранее работал строителем.

Станислав Заруцкий, как сообщается, был «разбит горем» из-за того, что не смог отдать последний долг своей прекрасной дочери, которая была жестоко зарезана в поезде подозреваемым Декарлосом Брауном.

Что известно о семье Ирины и их жизни в США

Три года назад Ирина вместе с мамой, братом и сестрой эмигрировали в США. Ее отец остался в Украине.

Семья девушки вспоминает, что Ирина была «талантливой и страстной художницей», закончила в Киеве колледж по специальности «Искусство и реставрация».

В Украине Ирина работала в магазине, а также занималась реставрацией исторических зданий и артефактов.

В августе 2022 года она переехала с семьей в США, поселившись в Шарлотте. Там она выгуливала домашних животных соседей и мечтала стать ветеринарным ассистентом, а пока — работала в магазине одежды и в пиццерии.

Кроме того, девушка занималась моделингом и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.

Мать девушки напугана

Тетя Ирины Валерия в эксклюзивном интервью Daily Mail рассказала, что мать Ирины была слишком напугана, чтобы выходить из дома в Шарлотте после убийства дочери.

Она сказала, что им нужно «время» и «пространство» и что они не хотят «демонстрировать» свое горе, добавив: «У меня нет слов».

Убийство Ирины Заруцкой в США: что известно

Напомним, девушку, которая сбежала от войны, 22 августа зарезали в общественном транспорте. Нападавшего удалось задержать.

Также СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой.

Из-за убийства украинки в США вспыхнул политический скандал. Сторонники Трампа обвиняют некоторые СМИ в замалчивании трагедии. Трамп же заявил, что убийцу Ирины Заруцкой нужно казнить

Также подозреваемый в убийстве 23-летней Ирины Заруцкойрассказал своей сестре, почему он напал именно на украинку.