Отец убитой в США Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: что помешало
Ирина Заруцкая вместе с мамой, братом и сестрой три года назад переехали в США.
Отец Ирины Заруцкой, которую убили в США, не смог присутствовать на ее похоронах в Шарлотте, штат Северная Каролина, из-за правил, запрещающих мужчинам призывного возраста покидать Украину.
Об этом пишет Daily Mail
Отец не смог приехать на похороны дочери
Отца девушки зовут Станислав Заруцкий. Он живет в Киеве и ранее работал строителем.
Станислав Заруцкий, как сообщается, был «разбит горем» из-за того, что не смог отдать последний долг своей прекрасной дочери, которая была жестоко зарезана в поезде подозреваемым Декарлосом Брауном.
Что известно о семье Ирины и их жизни в США
Три года назад Ирина вместе с мамой, братом и сестрой эмигрировали в США. Ее отец остался в Украине.
Семья девушки вспоминает, что Ирина была «талантливой и страстной художницей», закончила в Киеве колледж по специальности «Искусство и реставрация».
В Украине Ирина работала в магазине, а также занималась реставрацией исторических зданий и артефактов.
В августе 2022 года она переехала с семьей в США, поселившись в Шарлотте. Там она выгуливала домашних животных соседей и мечтала стать ветеринарным ассистентом, а пока — работала в магазине одежды и в пиццерии.
Кроме того, девушка занималась моделингом и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.
Мать девушки напугана
Тетя Ирины Валерия в эксклюзивном интервью Daily Mail рассказала, что мать Ирины была слишком напугана, чтобы выходить из дома в Шарлотте после убийства дочери.
Она сказала, что им нужно «время» и «пространство» и что они не хотят «демонстрировать» свое горе, добавив: «У меня нет слов».
Убийство Ирины Заруцкой в США: что известно
Напомним, девушку, которая сбежала от войны, 22 августа зарезали в общественном транспорте. Нападавшего удалось задержать.
Также СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой.
Из-за убийства украинки в США вспыхнул политический скандал. Сторонники Трампа обвиняют некоторые СМИ в замалчивании трагедии. Трамп же заявил, что убийцу Ирины Заруцкой нужно казнить
Также подозреваемый в убийстве 23-летней Ирины Заруцкойрассказал своей сестре, почему он напал именно на украинку.