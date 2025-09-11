Отец вышел покурить с автомобиля и погубил своих детей

Автомобиль с детьми скатился в реку / © Pixabay

В Малайзии трагически погибли двое детей — они упали в реку, когда находились в машине.

Об этом сообщает Mothership.

Трагическое событие произошло в городе Порт-Диксон. 47-летний отец находился в автомобиле вместе с любимой, 6-летним сыном и 8-летней дочерью. Автомобиль стоял на склоне, у реки. Мужчина вышел из машины, чтобы покурить. Сразу после этого она покатилась со склона, хотя двигатель был выключен.

Через мгновение автомобиль оказался в воде. Женщину удалось спасти, однако малолетних детей удалось вытащить всего через два часа. Спасти их было невозможно.

Во время допросов задержанные давали противоречивые свидетельства о случившемся, что вызвало подозрения следователей. В результате мужчина был задержан для дальнейшего расследования инцидента.

