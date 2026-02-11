Отец застрелил дочь после ссоры о Трампе: резонансные подробности

Люси Харрисон, которую застрелил отец после спора о Дональде Трампе

Реклама

Отпуск в США завершился трагедией для 23-летней британки Люси Харрисон. Девушка получила смертельное ранение в грудь после жаркого спора с отцом относительно политической фигуры американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Lad Bible.

Люси гостила в Техасе у своего отца Криса и его семьи, когда 10 января 2025 года получила смертельное ранение в грудь.

Реклама

10 февраля этого года в Коронерском суде графства Чешир показания дал парень девушки — Сэм Литтлер. Он рассказал, что пара прилетела в США на отдых, чтобы навестить отца девушки, который эмигрировал туда, когда Люси была еще ребенком.

Детали ссоры о Трампе и выстреле

По словам Литтлера, утром 10 января между отцом и дочерью вспыхнула «большая ссора» из-за Трампа, чья инаугурация должна была состояться через несколько дней.

«Крис и Люси сильно поссорились, после чего Люси побежала наверх очень расстроенная», — сказал парень.

Как сообщил Литтлер, Харрисон обратилась к отцу со словами: «Как бы ты себя чувствовал, если бы я была той девушкой в той ситуации и меня бы сексуально обидели?»

Реклама

На протяжении лет Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах разные женщины. Сам он заявлял, что им «заплатили, чтобы они придумывали обо мне истории».

Литтлер рассказал в суде, что отец ответил: поскольку у него есть еще две дочери, которые живут с ним, это не слишком его расстроило бы. Позже в тот же день, примерно за полчаса до запланированного выезда в аэропорт, Люси находилась на кухне, когда отец пригласил ее в свою спальню. Через 15 секунд Литтлер услышал громкий выстрел, после чего Крис Харрисон начал звать жену.

«Я забежал в комнату и увидел Люси на полу у входа в ванную, а Крис просто кричал что-то непонятное», — сказал Литтлер.

Версия отца об убийстве

Сам Крис на слушания не пришел, но подал письменное заявление. В нем мужчина отметил, что они с дочерью смотрели новости, где речь шла о преступлениях с применением огнестрельного оружия, и он поинтересовался, хочет ли Люси увидеть его пистолет.

Реклама

По словам Криса, дочь согласилась, после чего они зашли в его комнату, где в тумбочке возле кровати хранился 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет Glock.

Мужчина объяснил, что приобрел оружие несколько лет назад, чтобы обеспечить семье «чувство безопасности», и добавил, что не может вспомнить, держал ли палец на спусковом крючке, когда взял пистолет.

"Когда я поднял пистолет, чтобы показать его ей, вдруг услышал громкий выстрел. Я не понял, что произошло. Люси сразу упала», — говорится в заявлении.

Также Крис сообщил, что в тот день «кратковременно вернулся» к алкоголю из-за сильных эмоций, связанных с отъездом дочери, и выпил примерно пол-литра белого вина.

Реклама

Люси Харрисон

Что решил суд?

Во время слушания отметили, что большое жюри в США пришло к выводу о недостаточности доказательств для выдвижения каких-либо обвинений по делу смерти Люси.

Мать погибшей, Джейн Коутс, охарактеризовала дочь как наполненную «настоящей жизненной силой».

«Она занималась многими вещами. Она была страстной. Любила дискутировать о том, что имело для нее значение», — сказала женщина.

В заявлении, переданном через адвокатов, Крис отметил: «Я полностью принимаю последствия своих действий, и нет ни одного дня, когда бы я не чувствовал бремени этой потери — бремени, которое буду нести до конца жизни. Я понимаю, что никакие мои слова не могут облегчить боль, вызванную этой трагедией».

Реклама

«Я не могу изменить того, что произошло, но могу почтить память Люси, будучи лучшим отцом для ее сестер и сохраняя ее память во всем, что мы делаем. Мне глубоко жаль боли, которую эта трагедия причинила другим. Дух Люси — ее тепло, юмор и доброта — будет жить в каждом из нас, кто ее любил», — добавил отец.

К слову, в Пенсильвании 11-летний мальчик застрелил своего 42-летнего отца в его день рождения из-за того, что у ребенка отобрали игровую приставку Nintendo Switch. Разгневанный мальчик нашел ключ от сейфа, достал винтовку, зарядил ее и выстрелил в голову спавшему отцу. После содеянного сын признался матери в убийстве, а следователям объяснил, что был очень сердит и не думал о последствиях.