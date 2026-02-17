- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Время на прочтение
- 2 мин
Отец застрелил жену и троих детей на хоккейном матче: шокирующие подробности (фото)
Отец устроил кровавую расправу над семьей во время турнира.
В американском городе Поуктакет, во время школьного хоккейного матча, отец открыл огонь по собственной жене и трем детям, после чего застрелился. Два человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в больнице
Об этом сообщает Fox Newsи New York Post.
По данным правоохранителей, стрельба произошла около 14:30 в арене Dennis M. Lynch, где проходил турнир среди школ. Стрелял 56-летний Роберт Дорган, который также известен как Роберта Эспозито. Он был отцом старшеклассника North Providence High School, одной из шести школ, участвовавших в матчах.
Мать ребенка погибла на месте, один из детей — в больнице. Еще один ребенок и семейный друг получили ранения. Очевидцы рассказали, что зрители и игроки бросились на пол, прозвучало около 11 выстрелов.
Ни один из игроков хоккейной команды не пострадал. Один из участников матча, игрок команды Coventry Олин Лоренс, рассказал, что сначала подумал, что это хлопки воздушных пуль, и только потом понял, что стреляют. Игроки спрятались в раздевалке, пытаясь остаться в безопасности.
Один из зрителей сумел отобрать у стрелка одно оружие, однако у него было еще второе.
Мелисса Данн, зрительница турнира, убегала с арены, но вернулась, чтобы найти своего сына, который играл в матче, и стала свидетелем оказания помощи пострадавшим.
Мэр Поуктакета Дональд Гребиен отметил, что город «остается сильным и устойчивым сообществом, но сегодня мы в скорби». Правоохранители работают вместе с Офисом Генерального прокурора Род-Айленда и ФБР в Бостоне для установления всех фактов.
На момент стрельбы в арене проходили матчи с участием студентов школ Coventry, Johnston, North Providence, North Smithfield, St. Raphael Academy и Providence Country Day School. Представители школ подтвердили, что их ученики не пострадали.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области мужчина застрелил двух своих детей-подростков из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством.