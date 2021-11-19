Отхаркивала кровь и умерла после увеличения ягодиц: 38-летнюю женщину убила "инъекция красоты" (фото)

Женщина чувствовала себя плохо, но вернулась за "второй дозой".

В США 38-летняя женщина умерла через несколько дней после инъекции в ягодицу. Смертельный укол, подозревают, ей сделала 47-летняя "консультант по красоте", которая не имела сертификата на силикон и неправильно ввела его шприцем.

Об этом пишет New York Post.

Известно, что Марджи МакКлендон из Сент-Луиса, штат Миссури, умерла после двух инъекций, которые сделала дома у так называемого врача несколько лет назад.

Согласно судебным документам, подозреваемая выполняла инъекции красоты без лицензии в своем доме в Хьюстоне и незаконно покупала силикон, используемый в процедурах.

Прокуроры заявили, что всего было две процедуры по введению силикона в ягодицы, которые вызвали у потерпевшей сильную боль и проблемы с дыханием, сообщает KHOU11 .

New Yоrk Post

Согласно свидетельству свидетеля, которое цитируется в документах, после первого визита МакКлендон чувствовала себя плохо: она чувствовала боль и ее тошнило. Но она вернулась на следующий день, потому что не получила эстетического результата, на который рассчитывала, а мастер отказалась вернуть ей деньги.

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По словам чиновников, вторую процедуру пришлось несколько раз прекращать из-за сильной боли у девушки. Потерпевшая начала терять дыхание и кашлять кровью, прежде чем ее госпитализировали в местное отделение неотложной помощи.

Но она ушла оттуда, прежде чем ее осмотрели. Вскоре после этого она была снова госпитализирована в больницу штата Миссури, где скончалась 30 апреля 2018 года. Смерть наступила в результате осложнений, связанных с силиконовой тромбоэмболией легочной артерии. Ее смерть сочли убийством.

Подозреваемую задержали на днях за нарушение ПДД. Прокуроры сообщили, что она якобы призналась по этому делу во время содержания под стражей. Также подозреваемая якобы призналась полиции, что осознавала, что в случае неправильного выполнения инъекции в ягодицы, это может привести к серьезных проблемам или даже смерти, сообщает ABC13 .

Женщина предстала перед судом в округе Харрис, штат Техас, 17 ноября. Под залог ее не выпустили, потому что помощник окружного прокурора округа сказала, что считает, что могут быть и другие жертвы, и призвала их выступить.

"Мы обеспокоены — поскольку сейчас есть тенденция получать инъекции в ягодицы — могут быть и другие жертвы. Мы призываем всех, кто получил инъекции в ягодицы", — сказала помощник окружного прокурора округа.

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