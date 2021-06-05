Отказ от компенсаций за сбитый самолет МАУ и появление Ким Чен Ына. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украина отвергла одностороннее предложение Ирана оплатить 150 тысяч долларов компенсации за каждого погибшего на борту сбитого над Тегераном в январе прошлого года украинского Боинга. Читать дальше ->
- Коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Читать далее ->
- Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в субботу, 5 июня, впервые за месяц появился на публике. Читать дальше ->
- Компания Facebook приостановила действие аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в этой социальной сети и в Instagram до 7 января 2023 года. Читать дальше ->
- В США зафиксировали увеличение госпитализаций, связанных с COVID-19, среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Читать дальше ->