Отказ от поддержки Украины дорого обойдется следующим поколениям европейцев — Боррель

Он отметил, что ЕС должен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.

Евросоюз должен продолжать оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь, помогающую выстоять в агрессии против России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

В ходе пленарного заседания Европейского парламента в Брюсселе, в ходе слушаний по итогам российских президентских "выборов", он заявил, что. Если Евросоюз прекратит оказывать помощь Украине сейчас, то это может стоить следующим поколениям.

"Если не поддерживать Украину и позволить ей упасть под давлением российской агрессии, это будет для нас гораздо более ценным, как и для последующих поколений. Поскольку Россия превратится в большую угрозу нашей безопасности и свободе", — заявил он.

Боррель также отметил, что ЕС должен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, с использованием всех имеющихся возможностей — как в финансовом, так и в военном измерении.

Напомним, ранее сообщалось, что Боррель предлагает отдать 90% доходов от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЕС прокомментировали "выборы" Путина на оккупированных украинских территориях.

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