Отказ от полетов в Москву: авиакомпании отреагировали на предупреждение Украины

Иностранные авиакомпании отменяют десятки рейсов в РФ/ Архивное фото / © Lenta.ru

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В среду, 2 сентября, иностранные авиакомпании массово отменили десятки запланированных международных рейсов в российскую столицу и обратно. Такое резкое изменение в расписании московских аэропортов произошло на фоне официальных предупреждений украинских властей по поводу высокой опасности гражданских полетов над территорией страны-агрессорки.

Об этом сообщает российский информационный ресурс "Агентство".

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Массовая отмена рейсов в Москву

В общей сложности иностранные перевозчики отменили сразу 27 рейсов в российскую столицу, причем больше отмен пришлось на компанию Pegasus. Этот турецкий перевозчик отказался от шести вылетов во Внуково и столько же в обратном направлении, сохранив в расписании всего два самолета.

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Turkish Airlines отменила по два рейса между Стамбулом и Внуково, а также фиксировались отмены рейсов от Flydubai и Nesma Airlines. В то же время армянская Ширак Авиа отказалась от всех четырех запланированных полетов, а Kuwait Airways и Somon Air отменили свои вылеты из Домодедово.

Причины и реакции авиакомпаний

Официальные представители авиакомпании Pegasus объяснили внезапную отмену ночных рейсов исключительно техническими и оперативными причинами. В свою очередь Turkish Airlines заявила, что изменения расписания связаны с заменой самолетов и не имеют никакого отношения к сообщениям о рисках полетов.

Несмотря на такие официальные заявления, туристические эксперты напрямую связывают значительную часть отмен с введением плана «Ковёр» в московских аэропортах из-за угрозы ударных беспилотников. В пассажирских чатах клиенты отмененных рейсов жаловались, что представители турецкой стороны прямо указывали на запрет вылетов из-за непонятной ситуации безопасности.

Закрытое небо над Россией - последние новости

В преддверии массовых отмен полетов Владимир Зеленский официально заявил, что из-за боевых действий российское воздушное пространство превращается в зону повышенной опасности для международной гражданской авиации. Президент подчеркнул, что украинская армия не угрожает пассажирским самолетам, однако международным компаниям нужно учитывать регулярное присутствие ударных дронов в небе РФ.

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Глава государства призвал каждую авиакомпанию и страховщика осознать масштаб угроз, подчеркнув, что цель такого предупреждения состоит в недопущении гибели невинных людей. Соответствующие профильные учреждения уже начали готовить официальные данные об опасности в ключевых российских городах для передачи их западным правительствам.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что наше государство официально обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью избегать российского воздушного пространства. Глава дипломатического ведомства акцентировал, что Москва сознательно пренебрегает рисками, возникшими вследствие ее же вооруженной агрессии.

Украинская сторона стремится предотвратить случайные инциденты в небе, даже если российские власти отказываются брать на себя ответственность за информирование перевозчиков. Министр также подчеркнул, что подобные предупреждения являются частью законного права Украины на самооборону согласно уставу ООН.

Реагируя на заявления украинского руководства, российский диктатор Владимир Путин истерически назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям открытой заявкой на государственный терроризм. Во время пресс-конференции в Бишкеке глава Кремля пообещал найти достойный ответ в случае возникновения каких-либо авиационных катастроф над территорией России.

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Кроме того, российский лидер издал очередной пропагандистский тезис о том, что Киев якобы сам продолжает просить о возобновлении переговоров. Путин цинично добавил, что Москва принципиально не собирается проводить личные встречи или договариваться с террористами.

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