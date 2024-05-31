Отказ Пекина от участия в Саммите мира: МИД Китая раскритиковал подготовку мероприятия

Подготовка саммита мира не отвечает запросам Китая, что усложняет его участие в мероприятии.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что отказ Пекина от участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии связан с тем, что запланированное мероприятие не соответствует его ожиданиям.

Об этом пишет Reuters.

"Подготовка встречи по-прежнему далеко не отвечает запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что усложняет участие Китая", – заявила Мао Нин на очередном брифинге.

Она отметила, что Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна быть одобрена как Россией, так и Украиной. В Китае считают, что "стороны конфликта" должны участвовать в саммите, "чтобы все мирные предложения обсуждались на справедливой и равной основе".

"Иначе Китаю будет тяжело играть существенную роль в восстановлении мира", — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Представитель посольства Украины в Пекине прокомментировал отказ Китая от участия в Саммите мира. Он заявил, что украинской стороне "очень жаль", что Пекин не захотел воспользоваться возможностью и представить свою позицию на платформе мероприятия

Напомним, отказ Пекина от участия в Саммите мира в Швейцарии связан с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий для участия Китая было признание как Украиной, так и Россией.

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