Передавать ли Киеву ракеты Taurus: министр финансов Германии сделал заявление о причинах распада коалиции

Правительственная коалиция в Германии распалась после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, обвинившего канцлера Олафа Шольца в блокировании военной поддержки Украины.

Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

По словам Линднера, развалу коалиции предшествовала дискуссия по 3 миллиардам евро, которые Шольц предлагал выделить для Украины. Министр, ссылаясь на тяжелое состояние бюджета, предложил альтернативу передать Киеву высокоточные крылатые ракеты Taurus. Однако канцлер отказался от этой идеи и уволил Линднера.

"Нашей стране нужно правительство, которое не только занимает должность, но и может действовать. Правильным для нашей страны был бы немедленный вотум доверия и новые выборы. В демократии никто не должен бояться избирателей", — заявил бывший министр финансов Германии.

Напомним, Германии грозят досрочные выборы из-за отставки министра финансов.

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