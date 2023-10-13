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Большие потери россиян под Авдеевкой и ядерные учения НАТО: главные новости ночи 13 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2255
Время на прочтение
1 мин
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Большие потери россиян под Авдеевкой и ядерные учения НАТО: главные новости ночи 13 октября 2023 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 октября 2023:

  • Лидер республиканцев отказался выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей Читать далее –>
  • В Париже разогнали пропалестинский митинг Читать далее –>
  • США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая — отчет Конгресса Читать далее –>
  • Россия не сделала выводов и теряет большое количество техники под Авдеевкой — ISW Читать дальше –>
  • НАТО на следующей неделе проведет масштабные ядерные учения Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2255
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