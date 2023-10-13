Большие потери россиян под Авдеевкой и ядерные учения НАТО: главные новости ночи 13 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 октября 2023:
- Лидер республиканцев отказался выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей Читать далее –>
- В Париже разогнали пропалестинский митинг Читать далее –>
- США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая — отчет Конгресса Читать далее –>
- Россия не сделала выводов и теряет большое количество техники под Авдеевкой — ISW Читать дальше –>
- НАТО на следующей неделе проведет масштабные ядерные учения Читать далее –>
Читайте также: