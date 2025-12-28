"Отказ стоит жизней": в Бундестаге сделали резкое заявление о передаче Украине ракет Taurus

Taurus / © Associated Press

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, представляющий партию "Зеленых", призвал правительство Германии прекратить колебания и предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В интервью для n-tv политик подчеркнул, что одна лишь дипломатическая поддержка не остановит агрессию, а промедление с передачей вооружения приводит к новым жертвам.

Отдельное внимание Нурипур уделил Фридриху Мерцу, отметив, что претензии на лидерство в стране должны укрепляться конкретными решениями. Он напомнил, что ранее, будучи в оппозиции, политик активно выступал за предоставление стратегического вооружения Украине.

"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь он должен соблюсти то, что справедливо требовал у оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus", - заявил вице-президент Бундестага.

Омид Нурипур убежден, что отказ в поставках крылатых ракет оказывает непосредственное влияние на безопасность гражданского населения и стабильность на фронте. Он отметил, что Европейский Союз должен найти более действенные инструменты влияния на Москву, чем обычные телефонные переговоры.

"Недостаточно просто поддерживать украинского президента в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Только он может немедленно покончить с этой ужасной войной. Без давления Россия не изменит своего поведения", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее Германия передала Украине две обещанные системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T.