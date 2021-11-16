Отказала в оральном сексе: в России подросток шантажировал школьницу интимными видео

Парень выложил в Сеть видео с участием девочки.

В российском регионе Якутия подросток шантажировал ученицу шестого класса ее интимными видео, которые слил в Сеть.

Так юноша решил отомстить школьнице, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что около месяца назад шестиклассница гуляла с учениками восьмого класса. Они дошли до заброшенного здания. Там один из ребят начал к ней приставать, а другой все снимал на телефон. После этого девочку предупредили: если кому-нибудь расскажет об инциденте, то видео попадет в Интернет.

Впрочем, в Сеть оно попало. Таким образом юноша решил отомстить школьнице, потому что она отказала ему в оральном сексе. Так о содеянном узнали, в частности, и родители девочки. Они написали заявление в полицию.

В свою очередь, школьницу перевели на домашнее обучение, потому что боится посещать школу. Кроме того, с ней работает психолог. По словам девочки, у нее не было половой связи с подростком. Мол, они просто общались.

Как сообщалось, сотрудники Следственного комитета России приступили к поиску авторов видео, на которое попали "элементы однополого полового акта" возле Могилы Неизвестного Солдата рядом с Кремлем. В действиях девушек, которые целовались на фоне Вечного огня, российские правоохранители рассмотрели осквернение символов воинской славы России, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

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