"Отказалась дружить": в Пакистане молодую девушку приговорили к смертной казни за сообщение в WhatsApp

"Отказалась дружить": в Пакистане молодую девушку приговорили к смертной казни за сообщение в WhatsApp

Девушка якобы распространяла в Сети карикатуры на святых пророков и насмехалась над ними.

Суд в Пакистане приговорил девушку к смертной казни за якобы киберпреступность и богохульские сообщения, которые она отправляла через WhatsApp и Facebook.

Об этом пишет The Guardian.

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Как сообщается, в 2019 году 26-летняя Аника Атик в мобильной игре познакомилась с молодым человеком. Дальше пара начала переписываться через месседжер WhatsApp.

Но после этого парень обвинил девушку в том, что она якобы отправляла ему кощунственные карикатуры на святых пророков, насмехалась над ними и распространяла это в своем Facebook.

В результате этого девушку обвинили в том, что она "сознательно и намеренно оскверняет священных праведников и оскорбляет религиозные убеждения мусульман".

В то же время сама Атик заявила, что она является верующей мусульманкой, и отвергла все обвинения. Кроме того, во время судебного разбирательства девушка сообщила, что, по ее мнению, обвинитель намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы собрать против нее доказательства и "отомстить" за то, что она отказалась с ним дружить.

Впрочем, суд признал 26-летнюю Атик виновной и присудил ей 20 лет лишения свободы и повешение.

Следует отметить, что Пакистан является исламским государством, где действуют одни из самых строгих в мире законов о богохульстве. В стране регулярно выносятся смертные приговоры. Хотя фактических расстрелов или повешений не выполняют, осужденные проводят в тюрьме всю жизнь.

Напомним, самым молодым человеком, обвиненным в богохульстве в Пакистане, стал 8-летний мальчик из индуистской семьи. Теперь вся семья мальчика скрывается.