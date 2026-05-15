Отказали оба двигателя: пилот совершил чудо, посадив пассажирский самолет посреди Атлантики

Пассажиры самолета дрейфовали пять часов в ожидании спасения / © ВВС США

Во вторник, 12 мая, в Атлантическом океане в 80 милях от побережья Флориды произошло чрезвычайное событие: двухмоторный гражданский самолет совершил аварийное присвоение. Благодаря мастерству пилота и оперативной реакции американских военных спасателей, все 11 находившихся на борту были спасены.

О ходе спасательной операции сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Пять часов на плоту и мастерство пилота

Гражданский самолет, следовавший из Марш-Гарбора на Багамских островах во Фрипорт, подвергся каскадному отказу систем — у судна поочередно вышли из строя навигация, связь и оба двигателя. Это вынудило пилота пойти на очень рискованный маневр — управляемое приводнение посреди открытого океана.

Когда самолет остался без тяги двигателей, пилот Иэн Никсон смог удержать судно и усадить его на волне. После удара о воду самолет затонул, но все пассажиры успели перебраться на спасательный плот.

«Как только я ударился о воду, моим первым мнением было: „Мы не погибли“», — рассказал журналистам BBC Никсон, который к моменту аварии имел 25 лет летного стажа, но никогда не сталкивался с подобной экстремальной ситуацией.

Пять часов одиннадцать человек дрейфовали в океане, пока их не обнаружили военные.

Эвакуация вертолетами ВВС США

Сигнал аварийного маяка был зафиксирован около 11:00 утра. В это время в воздухе на тренировочной миссии находился экипаж вертолета HH-60W Jolly Green II с 920-го спасательного крыла ВВС США. Военных немедленно перенаправили на поиски.

Координация действий с Береговой охраной позволила быстро найти плот. Спасатели с помощью лебедок подняли всех 11 человек на борт вертолета и доставили в аэропорт Мельбурн-Орландо, где их уже ждали медики. По официальным данным все спасенные находятся в стабильном состоянии и лишь трое получили незначительные травмы.

Редкий случай выживания

Военные и эксперты отмечают, что это спасение является исключительным. Участвующая в миссии майор Элизабет Пиовати подчеркнула, что выживание абсолютно всех людей после приводнения в океане является «настоящим чудом», ведь обычно такие аварии заканчиваются трагически.

Командир 920-й оперативной группы полковник Чадд Блумстин подчеркнул, что успех операции стал возможным благодаря профессионализму и готовности экипажей к реальным вызовам даже во время тренировок. В настоящее время власти Багамских островов начали расследование, чтобы выяснить причины аварии.

