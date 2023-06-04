Отказали почки: школьница попала в реанимацию после процедуры по выпрямлению волос

В Израиле 17-летняя Линой Арба попала в больницу после выпрямления волос в парикмахерской.

Об этом пишет mynet.

Препарат проник через кожу головы, привел к интоксикации организма и нарушению работы почек.

Состояние девушки быстро ухудшалось. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии.

"Линой уже не впервые выпрямляет волосы таким образом. В прошлый раз, когда она делала такую же процедуру по выпрямлению волос, все было нормально, но сейчас она попала в больницу с серьезным расстройством здоровья", — говорит ее мать.

Что произошло с девушкой после процедуры выпрямления волос в парикмахерской

После процедуры, по дороге из парикмахерской, Линой пожаловалась маме на недомогание. Она чувствовала жжение кожи головы. Затем у нее началась тошнота и рвота. Родители доставили ее в больницу.

"Из-за того, что случилось с дочерью, я уже не доверяю никаким препаратам, даже тем, которые лицензированы Минздравом Израиля. Именно таким был препарат, который нанесли на волосы Линой. В больнице нам рассказали, что она не первая, кто страдает интоксикацией организма. из-за выпрямления волос. В нее в больницу попали еще четыре женщины", — говорит мать девушки.

Она подчеркнула, что процедуру делал профессиональный парикмахер.

"Дочка и я ходим к ней уже много лет, поэтому и подумать не могли ничего плохого. Сама мастер была в шоке от того, какая тяжелая реакция развилась у Линой на эти препараты, и вообще от случившегося"", — добавила женщина .

Пока известно, что диализ (метод очищения крови, широко используемый при почечной недостаточности — ред.) девушке не понадобился. Ее состояние стабилизировано.

Также напомним о 5 мифах о питании действительно вредят вашему здоровью. Один из них – так называемая "детоксикация организма". "Ваша печень и почки отлично справляются с удалением токсинов в организме без какого-либо вмешательства с вашей стороны", — сообщил диетолог.

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