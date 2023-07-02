Отказали почки: в Сети утверждают, что Кадыров находится при смерти, а его сын подогревает слухи

Глава Чечни не появляется на публике уже несколько дней.

В СМИ появилась информация, что у главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшилось здоровье. Мол, проблемы с почками.

Источники говорят, что во время визита в Дагестан Владимир Путин посещал Кадырова и отдал распоряжение об организации медицинской помощи.

Такую информацию в своем Telegram-канале подтвердил также чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

"Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает", – написал он.

В то же время, чеченский оппозиционер не исключает вероятности летального исхода для Кадырова.

"Не исключено, что это его последние дни", – пишет он.

Абдурахманов также обратил внимание на то, что Кадыров не присутствовал на недавнем селекторном совещании у диктатора Владимира Путина с главами Северо-Кавказских республик и не поздравил с праздником Ид аль-Адха.

"Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Наверное, Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ", – резюмировал чеченский оппозиционер.

Напомним, несколько месяцев назад издание Bild писало, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждал находящийся в изгнании бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев. Также, по их информации, ранее Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку не доверяет московским врачам.

Врач Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова. Именно поэтому глава Чечни не смог присутствовать на выступлении Путина в Москве 21 февраля.

Накануне Адам Кадыров (сын главы Чечни – ред.) разместил в соцсетях сообщения о том, что просит, чтобы его отца "берег Всевышний".

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