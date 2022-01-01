Отказали тормоза: мужчине за смертельное ДТП дали 110 лет тюрьмы

Водитель фургона не смог затормозить и влетел в попавшие в пробку авто.

В США суд приговорил к 110 годам за решеткой 26-летнего водителя грузовика Рохель Агилера-Медероса, попавшего в смертельную аварию, в которой погибли 4 человека. После огласки дела более 5 миллионов человек подписали петицию с просьбой смягчить наказание.

Об этом сообщает CNN.

ДТП произошло еще в апреле 2019 года. Агилера-Медерос ехал за рулем полуприцепа с пиломатериалами. По словам водителя, у него отказали тормоза, а по словам очевидцев, он пытался съехать на обочину, но влетел в несколько стоящих в пробке автомобилей.

Всего в аварии столкнулись 28 машин: 24 легковушки и 4 грузовика. Несколько машин вспыхнули. В результате ДТП погибли 4 человека и еще несколько получили травмы.

Сам водитель серьезно не пострадал. После задержания он заявлял о неработающихх тормозах и сотрудничал со следствием.

В октябре 2021 года суд назначил ему 110 лет тюрьмы.

На судебном заседании мужчина извинился перед семьями погибших. Он также сотрудничал со следствием. Ранее обвиняемый не попадал в поле зрения полиции, а в его крови после ДТП не было обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

Суд заявил, что должен был назначить подобный приговор.

За мужчину вступилась общественность, в том числе и знаменитости, и более 5 миллионов человек подписали петицию с просьбой смягчить приговор.

Губернатор Колорадо Джаред Полис объявил о помиловании. Теперь Агилера-Медерос должен пробыть в тюрьме 10 лет и будет иметь право на условно-досрочное освобождение 30 декабря 2026 года.

"Хотя вы — невиновны, ваш приговор непропорционален по сравнению со многими другими заключенными в нашей системе уголовного правосудия, совершившими умышленные или насильственные преступления", — заявил губернатор.

Напомним, что в Киеве осудили 20-летнего парня, который из-за ревности жестоко убил 18-летнюю девушку и скрывался в Полтаве. Молодого человека приговорили к 13 годам лишения свободы.

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