В России скончался пропагандист Эдуард Багиров, который был доверенным лицом диктатора Владимира Путина на выборах президента в 2012 году.

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

В сообщении отмечается, что Багиров скончался на 48-м году жизни. Также его смерть подтвердила пропагандистка Маргарита Симоньян.

Источники в окружении Багиров сообщили, что последнюю неделю он находился в коме. Также сообщается, что "у него отказали все органы".

Багиров был известен тем, что в 2007 году выпустил роман "Гастарбайтер". Среди других работ романы "Любовники" (2008 год) и "Идеалист" (2010 год). Он также написал сценарии к фильму "Онегин" и сериалу "Пепел".

Кроме литературной деятельности, он активно занимался политикой. Он поддерживал действующую российскую власть и был доверенным лицом Путина на выборах. В 2012 году.

В последнее время он работал на государственном радио "Спутник" и занимался продвижением околокремлевской повестки дня в Телеграмме.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за "восстановленный" Мариуполь.

Кроме того, мы ранее информировали, что кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз выступила с абсурдным заявлением, рассказав, что якобы жителям Франции не хватает денег на личную гигиену и потому от них плохо пахнет.

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