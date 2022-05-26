Отказались воевать в Украине: в России суд наказал 115 членов Росгвардии

Отказались воевать в Украине: в России суд наказал 115 членов Росгвардии

В России 115 служащих Росгвардии отказались воевать в Украине.

Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии РФ признал их виновными и освободил от прохождения службы.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Росгвардейцев обвинили в неисполнении приказа и по решению суда уволили со службы. По данным суда страны-оккупанта, россияне отказались участвовать в так называемой "спецоперации" и вернулись в места постоянной дислокации.

"В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составлены в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и других необходимых документах, а также допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии", — отметили в суде государства-агрессора.

Это решение можно обжаловать в другой инстанции суда.

Напомним, спецназовцы Росгварди" попали в плен и ошеломляют признаниями.

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