Отказались воевать в Украине: в России суд наказал 115 членов Росгвардии

В России 115 служащих Росгвардии отказались воевать в Украине.
Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии РФ признал их виновными и освободил от прохождения службы.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Росгвардейцев обвинили в неисполнении приказа и по решению суда уволили со службы. По данным суда страны-оккупанта, россияне отказались участвовать в так называемой "спецоперации" и вернулись в места постоянной дислокации.
"В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составлены в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и других необходимых документах, а также допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии", — отметили в суде государства-агрессора.
Это решение можно обжаловать в другой инстанции суда.
Напомним, спецназовцы Росгварди" попали в плен и ошеломляют признаниями.
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