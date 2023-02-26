Назревает бунт: источники рассекретили, кто и при каких условиях может свергнуть Путина

В России могут произойти существенные изменения только после тяжелого поражения Путина в Украине. "Ответственные политики" могут отказаться выполнять приказы диктатора РФ, который может рассматриваться как угроза стабильности России.

Об этом заявила британская журналистка Кэтрин Белтон, которая много лет была корреспонденткой Financial Times в Москве.

Журналистка утверждает, что до сих пор поддерживает регулярные контакты с представителями российской политической и бизнес-элиты, связываясь с ними в зашифрованном виде с помощью Messenger, поэтому убеждена, что бунт против Путина может возникнуть только в элите, потому что россияне запуганы.

"Мои информаторы сейчас говорят о Путине так, как я никогда раньше не слышала. Война разрушила деятельность элит, их накопленное десятилетиями богатство, их влияние. Мои источники видят, что Россия стала изгоем в мире, она изолирована. РФ стала второй Северной Кореей. большим ядерным оружием. Московская элита говорит о возможной замене Путина, о возможных преемниках", — сказала она.

На вопрос о возможных преемниках Путина Белтон упомянула секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Белтон считает, что хоть сейчас он ближайший союзник Путина, но в долгосрочной перспективе Патрушев хочет, чтобы его сын Дмитрий сел в президентское кресло.

По ее мнению, российским элитам нужен "кто-то более примирительный по отношению к Западу".

"Лишь победа в Украине может обеспечить России соответствующий статус на международной арене", – высказалась Белтон.

В то же время журналистка считает, что Путин не сдастся и будет бороться до тех пор, пока "есть тень шанса выиграть войну". Поэтому она подчеркнула, что Запад должен поддержать Украину современным оружием, лучше, чем то, что есть в России.

"Поражение России нужно", — подчеркнула она.

Белтон же категорически отвергла возможность перемирия, поскольку, убеждена, что Путин мирно никогда не отдаст захваченные его войсками территории.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь заявил, что в Кремле сейчас идет ожесточенная борьба между двумя группами, желающими полностью получить власть. По его словам, Путин уже лишился влияния в Кремле.

По данным The Washington Post, в России представители так называемой "элиты" начинают говорить о возможном смене руководства. Отмечается, что столь решительных разговоров в РФ уже не было более 20 лет, которые правит в России диктатор Владимир Путин.

Кроме того, российское издание The Insider со ссылкой на секретный документ заявило также, что в России уже начали готовиться к предполагаемому государственному перевороту. Там заявляют, что противник может использовать против Федеральной службы охраны гипноз и религию.

Российская журналистка Юлия Латынина считает, если Путин останется у власти после поражения в войне с Украиной, это станет самым плохим развитием событий для РФ. Латынина убеждена, что Россия закончит как Северная Корея, ведь Путин в последнее время все чаще подражает исламским террористам.

Российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально.

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