Отключения света дошли до России: в двух областях нет электричества после атаки дронов

Российские власти заявляют, мол, атаку дронов отразила ПВО, а последствия — от падения обломков, а не «прилетов».

Ночью 16 октября в Волгоградской области РФ раздавались взрывы. Частично в этом регионе и в соседней Воронежской области произошло отключение света.

Об этом сообщили Телеграмм-каналы и местные власти.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры региона.

По его словам, падение обломков дронов вызвало пожар на территории подстанции ЛЭП «Балашовская»

«В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП „Балашовская“ зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — сообщил российский чиновник.

Губнрнатор соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах после атаки БпЛА.

«Несколько населенных пунктов остаются без электричества во время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе», — написал он.

Напомним, на днях в российских Белгороде и Курске исчез свет после того, как захватчики обстреляли украинский Харьков. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что Белгород и Курщина получили ответные удары и потеряли свет.

