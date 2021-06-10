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Отключить SWIFT и отстранить от спортивных соревнований: какие санкции может ввести ЕС против Беларуси

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Отключить SWIFT и отстранить от спортивных соревнований: какие санкции может ввести ЕС против Беларуси

Associated Press

В Беларуси могут забрать права на трансляцию Евро-2020 и ввести ряд санкций

Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси и призвал ужесточить санкции против Минска.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Документ поддержали 626 политиков, 16 выступили против и 36 воздержались. В документе выложили 28 предложений с конкретными действиями в Совет ЕС.

Европарламентарии призывают:

  • освободить белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, а также других белорусских политзаключенных;
  • проверить причастность России к принудительному посадки самолета Ryanair в Минске;
  • чтобы Интерпол тщательно проверял "красные уведомления", которые приходят из Беларуси;
  • поддержать независимые белорусские СМИ и журналистов и увеличить им финансовую помощь, в частности, каналу "Белсат".
  • помочь белорусам, которые покинули страну, спасаясь от политических преследований

Санкций, которые могут ввести:

  • против журналистов, которые поддерживают режим Лукашенко в частности, таких лиц, как Марат Марков, принимавший "интервью" в Протасевича;
  • против тех, кто участвовал в фальсификации президентских выборов в Беларуси, нарушал права человека, причастен к пыткам и т.п.
  • возможность отсоединить Беларусь от платежной системы SWIFT;
  • остановить финансовую поддержку Беларуси;
  • экономические и отраслевые санкции, направленные на ключевые белорусские области, в частности: на сырье и нефтепродукты и калийную, металлургическую и деревообрабатывающую отрасли;

Спортивные санкции:

  • отстранение Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио;
  • призвать УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат".

Ранее американское правительство отменило действие Генеральной лицензии, приостанавливающей санкции против девяти белорусских государственных предприятий. Также стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении Беларуси.

Кроме того, Европейским национальным авиаперевозчикам запретили летать в Беларусь.

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