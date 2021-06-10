Отключить SWIFT и отстранить от спортивных соревнований: какие санкции может ввести ЕС против Беларуси

В Беларуси могут забрать права на трансляцию Евро-2020 и ввести ряд санкций
Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси и призвал ужесточить санкции против Минска.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Документ поддержали 626 политиков, 16 выступили против и 36 воздержались. В документе выложили 28 предложений с конкретными действиями в Совет ЕС.
Европарламентарии призывают:
- освободить белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, а также других белорусских политзаключенных;
- проверить причастность России к принудительному посадки самолета Ryanair в Минске;
- чтобы Интерпол тщательно проверял "красные уведомления", которые приходят из Беларуси;
- поддержать независимые белорусские СМИ и журналистов и увеличить им финансовую помощь, в частности, каналу "Белсат".
- помочь белорусам, которые покинули страну, спасаясь от политических преследований
Санкций, которые могут ввести:
- против журналистов, которые поддерживают режим Лукашенко в частности, таких лиц, как Марат Марков, принимавший "интервью" в Протасевича;
- против тех, кто участвовал в фальсификации президентских выборов в Беларуси, нарушал права человека, причастен к пыткам и т.п.
- возможность отсоединить Беларусь от платежной системы SWIFT;
- остановить финансовую поддержку Беларуси;
- экономические и отраслевые санкции, направленные на ключевые белорусские области, в частности: на сырье и нефтепродукты и калийную, металлургическую и деревообрабатывающую отрасли;
Спортивные санкции:
- отстранение Беларуси от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, и Олимпийские игры в Токио;
- призвать УЕФА забрать права на трансляцию Евро-2020 у белорусского государственного телевидения и бесплатно передать их независимому телевидению "Белсат".
Ранее американское правительство отменило действие Генеральной лицензии, приостанавливающей санкции против девяти белорусских государственных предприятий. Также стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении Беларуси.
Кроме того, Европейским национальным авиаперевозчикам запретили летать в Беларусь.