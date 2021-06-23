"Откроем огонь, если не измените курс": журналист BBC, который был на британском эсминце, рассказал об угрозах россиян

"Откроем огонь, если не измените курс": журналист BBC, который был на британском эсминце, рассказал об угрозах россиян

Два российские корабли береговой охраны пытались заставить капитана британского корабля изменить курс

На борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, оказался корреспондент BBC Джонатан Бил. Он передал детали инцидента в Черном море.

Об этом сообщает BBC. По данным издания, журналиста пригласили на борт корабля до того, как произошел инцидент.

По словам Билла, британское судно потерпело преследования со стороны российских военных: более 20 самолетов в небе и два российских катера береговой охраны следили за кораблем.

Корреспондент ВВС рассказал о враждебных предупреждения по радиосвязи, в частности "Если вы не измените курс, я открою огонь". В то же время капитан HMS Defender настаивал, что он только хотел безопасно проезхать через международно признанную судоходную полосу.

"Экипаж уже находился на боевых постах, приближаясь к южной оконечности оккупированного Россией Крыма. Системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были загружены... Капитан настаивал, что ему был только нужен безопасный проход по международно признанному судоходном пути. Два российские корабли береговой охраны, преследовавшие военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских судов приблизился приблизительно до 100 м", — рассказал корреспондент.

Как говорит журналист, на расстоянии действительно были слышны выстрелы, но считалось, что они находятся вне досягаемости.

Россия утверждает, что корабль направлялся якобы из-за ее воды, что не является международно признанным, поскольку РФ незаконно аннексировала Крым. Великобритания настаивает, что ее корабль проходил через украинские территориальные воды.

"HMS Defender выбрал самый прямой и международно признанный маршрут между Украиной и Грузией", — заявил представитель Даунинг-стрит.

Отметим, что оккупация Крыма международно не признанная и определяется как акт незаконной аннексии в результате вооруженной агрессии России. Крым и Севастополь имеют международно-правовой статус "территорий Украины, временно оккупированных Россией".

Напомним, в среду 23 июня Минобороны России заявило открытие предупредительного огня по британскому кораблю возле Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

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