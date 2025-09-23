Откроет ли Польша границу с Беларусью: Туск ответил

Граница Польши и Беларуси / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна снова открывает границу с Беларусью . Это произойдет в полночь со среды на четверг.

Об этом сообщает RMF24.

Туск аргументировал решение

По словам Туска, откроют как железнодорожные, так и автомобильные пограничные переходы. Туск подчеркнул, что завершение военных учений уменьшает угрозу, хотя и не устраняет ее полностью. Еще одна причина - экономические интересы польских перевозчиков, в частности PKP Cargo. Закрытие границы прежде всего означало приостановление международного железнодорожного транзита из Китая и Китая через Европу.»

Реклама

«Я хотел сообщить вам о решении, принятом вместе с Министром внутренних дел и администрации, который вскоре выдаст соответствующее распоряжение о возобновлении работы пограничных переходов, железнодорожных и автомобильных переходов, закрытых в связи с учениями „Запад“, — объявил Туск в начале заседания правительства.

Премьер-министр добавил, что инструмент – возможность закрывать пограничные переходы – остается в руках Польши.

«Если возникнет потребность, если возрастет напряженность или усилится агрессивное поведение наших соседей, мы не будем сомневаться и решим снова закрыть переправы», — заключил он.

Как известно, Польша закрыла границу с Беларусью в ночь на 12 сентября. Причина заключалась в совместных военных учениях России и Белоруссии. Ограничения действовали по обоим направлениям — как на выезд в Беларусь, так и на въезд в Польшу.

Реклама

Автомобильное движение было заблокировано на переходах "Тересполь-Брест" для "легковиков" и "Кукурики-Козловичи" для грузовиков. Также закрыты три железнодорожных перехода для грузовых перевозок.

«Эти маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши», — отмечал Туск.

Свое мнение высказал и министр внутренних дел Марцин Кервинский. Он заявил, что учения направлены «напрямую против Польши и Европейского Союза».

Известно, что 16 сентября учения «Запад-2025» подошли к концу.