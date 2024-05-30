Откроет ли Россия новый фронт: генерал-майор СБУ рассказал об угрозе из Беларуси

Открытие Россией нового фронта со стороны Белоруссии пока является фантастическим развитием событий. Такой сценарий не вероятен, пока самопровозглашенный руководитель Александр Лукашенко у власти,

Об этом Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель Председателя СБУ (2014-2015) отметил во время эфира "Эспрессо".

По его словам, наступления с белорусской стороны можно не ожидать, ведь руководителю этой страны экономически невыгодно вступать в войну.

"Что касается вероятности открытия Россией нового фронта со стороны Беларуси – это фантастика, такой сценарий не вероятен. Пока Лукашенко у власти, то наступления с белорусской стороны можно не ожидать. Не потому, что Лукашенко такой "кроткий" к Украине, а потому, что ему это экономически невыгодно", – объяснил Ягун.

Лукашенко, по словам эксперта, понимает, что вступление Беларуси в войну повлечет за собой огромные потери безопасности.

"Он может выставить не более 50 тыс. войск, а еще 50 тыс. каких-то силовиков, которые могут быть во втором или третьем эшелоне. А 100 тысяч — ни о чем, это возможность захвата одного населенного пункта или одного района", — пояснил Ягун.

Также со стороны Украины, в случае вступления в войну Беларуси, можно будет бить по белорусским НПЗ. Также это и возможность захода наших белорусских товарищей по оружию на территорию Беларуси, чтобы начать там партизанскую войну в тылу.

Более того, граждане страны восстанут против такого решения.

"Будет дестабилизация ситуации в самой Беларуси, когда туда поедут гробы. Это не Россия, которая воспринимает любое количество потерь. Беларусь ментально ближе к Украине. И белорусы спросят: зачем мы воюем с Украиной и зачем нам эти гробы в наших селах" ?Лукашенко это все хорошо понимает, поэтому будет оттягивать до конца", – объяснил Ягун.

Лукашенко на фоне всех попыток склонить его к участию в войне разрешил рекрутинговую кампанию на территории Беларуси в вооруженные силы РФ для бывших военнослужащих, служивших в силовых структурах или армии.

"Рекрутинг идет фактически открыто, но это единственное, на что он согласился. Все остальное – фантастика. Нет там ни сил, ни средств, ни возможностей", – добавил Виктор Ягун.

Тем временем в Белоруссии готовятся к переходу на "военное время". ТСН.ua уже сообщал, что происходит вблизи границы с Украиной.

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