"Откройте киоск": российский чиновник шокировал идеей, как избавиться от бродячих собак (видео)

Чиновник кратко объяснил, что для этого нужно сделать.

Российский чиновник, глава одного из поселков Курской области Александр Туточкин "убил" странной идеей о том, как избавиться от бродячих собак.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

На жалобы местных жителей по поводу агрессивных бродячих собак, глава поселка ответил крайне радикально — порекомендовал "открыть шаурму".

"Есть предложение – откройте шаурму. И не будет собак у нас", – сказал Туточкин.

Ранее стало известно, что глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на российско-монгольской ярмарке в Улан-Уде купил ковер с изображением Владимира Путина.

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