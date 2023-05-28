Открыл дверь самолета во время полета на высоте 213 метров – как мужчина объяснил свои действия

Пассажир самолета из Южной Кореи объяснил, почему открыл дверь во время полета.

В Южной Корее пассажир самолета Airbus 321 компании Asiana Airlines открыл дверь прямо во время полета. Судно находилось на высоте около 213 метров над землей, за несколько минут до посадки. По словам задержанного, он якобы начал задыхаться, потому решил покинуть самолет.

Об этом пишет CNN.

Во время допроса мужчина заявил, что был в сильном стрессе, поскольку недавно лишился работы.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи накануне заявляло, что любой человек, нарушающий закон об авиационной безопасности, может быть приговорен к 10 годам заключения.

Министерство также сообщило, что направило на место инспектора по авиационной безопасности, чтобы проверить, были ли нарушения в обслуживании самолета.

Во время инцидента на борту находились 200 человек, в том числе 194 пассажира. По данным пожарной службы, 12 человек получили незначительные травмы от гипервентиляции, девять из них были отправлены в больницы. Самолет выполнял внутренний рейс с острова Чеджу в Тегу.

Как пояснили представители авиакомпании, самолет автоматически настраивается на регулировку давления в салоне в соответствии с высотой полета. Когда судно находится высоко в воздухе, невозможно открыть дверь, но когда высота низкая и близко к посадке, дверь можно открыть.

Напомним, Лукашенко госпитализирован в критическом состоянии после встречи с Путиным – белорусский оппозиционер.

Читайте также: