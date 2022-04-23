Открыть счет, перевести деньги – что предлагают украинцам зарубежные банки

Чтобы украинские беженцы могли рассчитываться за границей, а украинцы могли переводить деньги родственникам, зарубежные банки и платежные системы предложили специальные условия. Информация в каких странах, какие банки предлагают специальные условия в материале ТСН.ua

PayPal

Счета крупнейшей электронной платежной системы PayPal можно использовать как для получения переводов из любой страны мира, так и для вывода. PayPal разрешила выводить со своих счетов на украинские банковские карты, до 30 июня отменив все комиссии по переводам на эти карты.

Счет в PayPal открыть просто за несколько минут. К аккаунту PayPal можно привязать банковские карты в гривне для заведения средств, а также банковские карты в долларах и евро – для вывода.

Wise

Лондонская компания Wise, занимающаяся переводами более чем в 200 странах мира, предоставила возможность переводов в гривне. Украинцы могут зарегистрироваться, открыть карту, отправлять и получать переводы без использования банковских реквизитов. В сети Wise переводы осуществляются по адресу электронной почты или номеру мобильного телефона.

Услуги польских банков в Польше

Украинские беженцы в Польше часто попадали в затруднительное положение, потому что многие из них не имели загранпаспортов, без которого нельзя было открыть счет в польском банке. PKO Bank Polski упростил открытие банковского счёта для украинцев. Теперь достаточно предъявить украинскую ID-карту и польский регистрационный номер PESEL. Можно открыть специальный счет для украинцев «PKO Счет без Границ» без комиссии за обслуживание счета и карты.

Еще одну услугу предлагает банк для украинцев — обмен гривен на злотые. Лимит на каждого желающего обменять – 10 тыс. гривен по официальному курсу без дополнительных комиссий.

Банки Чехии для украинских беженцев

Украинские беженцы в Чехии могут бесплатно открывать банковские счета без оплаты обслуживания. На эти счета также поступает помощь, которую государство платит беженцам. К примеру, банк CSOB на счет выплачивает 2500 крон, банк Komerční banka выплачивает гуманитарную помощь в размере 2000 крон. В банке Česká Spořitelna беженцам выплачивают по 500 чешских крон в месяц в течение полугода, всего 3000 крон.

Что предлагают банки Австрии для украинцев

В австрийском банке BAVAG PSK украинцы могут открыть счет (Beihilfenkonto) и получить карту. Но для этого нужно иметь загранпаспорт и знать немецкий. Раньше открыть счет в банке можно было только с пропиской. Обслуживание счета стоит 3 евро в месяц. Карту можно использовать для расчетов в любой стране Европы без комиссии за внесение наличных средств на счет.

В банке Bank Austria счет можно открыть бесплатно, однако банк устанавливает лимиты на пополнение и снятие средств.

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