"Открыть ворота" по переговорам: Папа Римский в очередной раз призвал к перемирию в Украине

Свою речь он объявил из лоджии Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск в своем рождественском послании 25 декабря призвал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны.

Об этом сообщил Reuters.

В своем рождественском обращении "Urbi et Orbi" (в город и мир) Франциск непосредственно упомянул конфликт в Украине и призвал к "смелости, необходимой для открытия дверей к переговорам".

"Пусть умолчат звуки оружия в Украине, охваченные войной", – сказал в своем обращении Франциск.

Папа призвал к "жестам диалога и встречи для достижения справедливого и крепкого мира".

Он также обратил свои мысли в христианские общины в Израиле и Палестине, особенно в Газе, где сложилась ужасная гуманитарная ситуация, и призвал прекратить огонь, освободить заложников, помочь населению, страдающему от голода и войны.

Напомним, Папа Римский Франциск объявил о своем желании быть похороненным в простом деревянном гробу.

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