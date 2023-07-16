Открыт "ящик Пандоры": оппозиционер указал на большую угрозу для Путина, чем мятеж "Вагнера"

По словам Гудкова, в России началось противостояние между Путиным и генералитетом, которое прогнозировали многие эксперты.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин своим мятежом, хоть и неудачным, открыл "ящик Пандоры" в России.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в комментарии "24 каналу".

Также читайте В России начались зачистки генералов после мятежа Пригожина

"Пригожин открыл "ящик Пандоры". Это открытый конфликт, который начался между генералитетом и Путиным. Это может быть более опасно для Путина, чем мятеж Пригожина, который остановился, развернулся, ушел и сдал всех. Потому что все известные генералы типа Суровикина, Мизинцева – они пропали и никто не знает, где они. Это свидетельствует, что "разборки" начались", — сказал он.

По мнению Гудкова, бунт генералов был ожидаемым. Противостояние между диктатором и генералитетом прогнозировали многие эксперты, добавляет он.

"Мы много раз говорили: либо генералы "замочат" Путина, либо Путин генералов", – размышляет он.

Оппозиционер прокомментировал увольнение российского генерала Ивана Попова, который, вероятно, поплатился должностью из-за критики положения армии РФ.

"Не только Попов взбунтовался. Опубликовал эту историю генерал Путина Андрей Гурулев. Это говорит о том, что настроения, когда все в России прогнило, становятся все яснее. Мы видим, что назревает жесткий конфликт между Путиным и генералитетом", – считает Гудков.

Что известно об чистках в российской армии

Ранее в РФ распространили видео, как генерал Иван Попов заявил, что "назвал вещи своими именами на самом высоком уровне", из-за чего начальство решило от него "избавиться".

Позже в Институте изучения войны (ISW) подтвердили увольнение командующего 58-й армией, ведущей ожесточенные бои против ВСУ в Запорожской области, генерала Ивана Попова. Якобы Попов решился озвучить проблемы армии окупантов начальнику Генштаба Герасимову, а тот в ответ обвинил его в трусости

В ГУР заявили, что в России начались массовые чистки в военно-политическом руководстве.

В воскресенье, 16 июля, стало известно о новом скандале в армии РФ. Российские десантники пригрозили Шойгу мятежом на фоне массовых зачисток. Они вступились за своего командующего генерал-полковника Михаила Теплинского после того, как в Сети появились слухи о его аресте.

Читайте также: