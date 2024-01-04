Открытие, всколыхнувшее художественные круги: известную картину нарисовал не Рафаэль Санти

Ученые с помощью ИИ (искусственного интеллекта) обнаружили что-то странное на лице святого Иосифа на знаменитой картине Рафаэля "Мадонна с розой". Исследователи полагают, что это лицо было написано не рукой художника эпохи Возрождения.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые создали специальный алгоритм анализа на основе произведений, автором которых является Рафаэль. Благодаря этому ИИ смог увидеть детали на знаменитой картине, скрытые от человеческого глаза. В частности, ИИ способен распознавать стиль художника, особенности его мазков, цветовой палитры, теней, а также каждую отдельную деталь картины. Ученые использовали ИИ не просто для анализа целого шедевра, а для изучения отдельных лиц на картине.

На шедевре Рафаэля изображена Дева Мария, Иоанна Крестителя, передающая младенцу Иисусу пергамент с надписью, и святого Иосифа (в левом верхнем углу). Ученые полагают, что все герои картины, кроме святого Иосифа, скорее всего, написаны рукой Рафаэля. Прошлые исследования шедевра уже показывали, что лицо святого Иосифа написано хуже других лиц на картине. И новый анализ с помощью ИИ подтвердил прошлые выводы.

Фото: Википедия

Ученые предполагают, что лицо святого Иосифа мог написать ученик Рафаэля Джулио Романо, хотя точно сказать, так ли это, пока сложно.

Считается, что картина "Мадонна с розой" была написана в 1518–1520 годах. В середине 19 века искусствоведы начали подозревать, что Рафаэль мог быть автором не всего произведения искусства, а теперь эти подозрения почти точно подтвердились, хотя ученые говорят, что нужно осуществить дополнительный анализ шедевра, в чем также поможет ИИ.

Напомним, в Италии на международной конференции в городе Пергола эксперты заявили, что обнаружили новую картину художника Рафаэля Санти.

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