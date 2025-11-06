Орбан сообщил, что будет говорить с Трампом об Украине

Виктор Орбан отправился в США / © Associated Press

Венгерский премьер Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне, где обсудят завершение войны РФ против Украины и будущее Европы.

Об этом заявил Орбан в своем сообщении в Facebook.

Премьер-министр Венгрии объявил о рабочем визите в Соединенные Штаты, где 7 ноября проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Орбана, по возвращении Дональда Трампа в Белый дом «открылись новые перспективы» в развитии американо-венгерских отношений.

Он заявил, что первые десять месяцев президентства Трампа стали «периодом восстановления», когда удалось исправить «все то, что было испорчено во время администрации Байдена».

Темы встречи Орбана и Трампа

Венгерский премьер отметил, что в ходе переговоров в Вашингтоне планирует открыть новый этап стратегического партнерства между странами.

«Сегодня мы едем в Вашингтон, чтобы вместе с президентом Трампом открыть новый этап в отношениях между Венгрией и США. Наша цель — наладить стратегическое сотрудничество, охватывающее энергетику, инвестиции, оборону и общее видение мира после завершения российско-украинской войны», — подчеркнул Орбан.

Также он сообщил, что Вашингтон и Будапешт готовят новое соглашение, которое, по его словам, будет базироваться на «взаимной выгоде и служить интересам всех венгров».

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что якобы не оказывает поддержки российскому диктатору Владимиру Путину, но и Будапешт ничем не обязан Украине.

А перед этим президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Трампом действия Орбана, ведь венгерский премьер тормозит вступление Украины в ЕС.