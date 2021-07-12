Открывала дверь и кусалась: в США неадекватную пассажирку самолета примотали скотчем к креслу (видео)

Открывала дверь и кусалась: в США неадекватную пассажирку самолета примотали скотчем к креслу (видео)

Поведение женщины напугало других пассажиров среди ночи.

В США пассажирка попыталась открыть дверь самолета перед посадкой и напала на бортпроводниц. Женщину приклеили скотчем к креслу.

Об этом сообщает New York Post.

Инцидент, который произошел во время рейса из Техаса в Северную Каролину, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как одна из пассажирок привязана серебряной лентой к креслу — у нее заклеен рот и руки приклеены к подлокотникам.

По словам очевидцев, во время ночного перелета резко включили свет в салоне. Бортпроводники заперли уборную, а пилот попросил всех оставаться на своих местах.

"Это было похоже на хаос, никто не знал, что происходит", — вспоминает одна из пассажирок.

По данным издания, перед посадкой у женщины случился приступ — она захотела выйти из самолета и начала самостоятельно отрывать дверь. Когда стюардесса попыталась успокоить пассажирку, она едва не откусила ей палец.

Как заявили в авиакомпании American Airlines, путешественница была задержана "ради безопасности других клиентов и экипажа".

Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва-Анталия открыл в самолете люк аварийного выхода, потому что было жарко в салоне.

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