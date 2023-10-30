"Открывать двери небезопасно": что происходило внутри самолета, когда в аэропорту столицы Дагестана вспыхнули беспорядки

Пассажиры более 5 часов были в самолете на летной полосе.

«В данный момент протестующие находятся под нашим самолетом. Открывать двери небезопасно».

Командир рейса, прилетевшего из Дубая в Махачкалу, обращается к пассажирам, с просьбой сохранять спокойствие во время массовых беспорядков.

Об этом сообщает российское "издание" Baza.

Рейс Дубай-Махачкала, который около 5 часов простоял на посадочной полосе махачкалинского аэропорта из-за вспыхнувших беспорядков.

Сейчас борт Дубай-Махачкала отбуксировали, пассажиров разместили в отеле.

Большая часть протестующих покинула здание махачкалинского аэропорта и взлетно-посадочную полосу.

Однако маленькие группки людей, по данным источника Baza, пока еще продолжают слоняться по терминалам: к ним подходят силовики, «проводят профилактические беседы» и убеждают выйти.

По словам очевидцев, сильно пострадали магазины, которые находятся в терминале международных прилетов, оттуда похищены товары.

Напомним, что в Дагестане толпа ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы в поисках прилетевших из Тель-Авива людей, они требуют выслать из республики граждан Израиля. Люди вступали в стычки и игнорировали приказы полицейских, сообщают очевидцы издания.

Заметим, что в результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром разгромлен.

Добавим, в последние дни на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживает много мусульман, проходят антиизраильские акции, которые могут превратиться в настоящие еврейские погромы. Радикальные действия были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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