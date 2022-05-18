"Откуда и куда на Беларусь готовилось нападение": пропаганда Лукашенко поразила новым бредом (видео)

На белорусском пропагандистском телеканале "Беларусь 1" рассказали, откуда и куда на страну "готовилось нападение", о котором Александр Лукашенко заявлял во время одной из встреч с президентом-диктатором РФ Владимиром Путным.

В проекте "Это другое" пропагандисты заявили, что Украина хотела отобрать у них часть Гомельской и Брестской области, а у государства-агрессора России — "земли, которые отошли к ней еще в 18 веке".

Отрывок сюжета, посвященный планам нападения Украины на Белоруссию, появился в Сети.

"Почему юг Беларуси так важен для украинских националистов? Потому что еще в 2018-м, а это почти пять лет назад, они предполагали, что именно эта территория может стать плацдармом для введения российских войск в Украину", – заявила ведущая Ксения Лебедева.

Кроме того, она утверждает: украинцы якобы считают, что в такой ситуации Украина оказалась бы в кругу недружественных государств, среди которых "журналистка" назвала Запад.

"Стратегию выбирают такую – статус европейских соседей может кардинально измениться к нейтральному или благосклонному, если Украина займет агрессивную позицию в борьбе с Москвой", – сказала Лебедева.

Ну наконец-то нашелся ответ на мучавший всех вопрос: откуда и куда на Беларусь готовилось нападение!

Пропагандисты Лукашенко заявили, что Украина "планировала захват" Гомельской и Брестской областей.

Также, по словам пропагандистов, Украина чуть ли не пол Европы хотела захватить. pic.twitter.com/8CtUMrND5m — Олег (@UA__oleg) May 18, 2022

Пропагандисты самопровозглашенного президента Лукашенко заявляют, что украинцам выгодна война. Мол, тогда Украина становится "субъектом геополитики", а не возможным "военным трофеем для стран Евросоюза". Более того, в своей программе белорусы не гнушаются словами "националисты", "бандеровцы".

Кстати, 11 марта Лукашенко во время встречи Путиным заявил о том, что Украина готовила атаку на подразделения белорусской и российской армий. После этого фраза "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стал интернет-мемом.

Как сообщалось, Лукашенко заявил о братстве, что "Западу не разорвать". Самопровозглашенный глава сообщил, что белорусы не имеют ни юридического, ни морального права не поддерживать РФ.

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