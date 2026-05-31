Откуда у Трампа синяки на руках: в США обнародовали детали медицинского отчета

Президент США Дональд Трамп прошел очередное медицинское обследование, по результатам которого врачи заявили, что он находится в «отличном состоянии здоровья» и полностью способен исполнять обязанности главы государства.

Об этом говорится в служебной записке врача Белого дома Шона Барбабеллы, обнародованной администрацией президента, передает Тheguardian.

В документе отмечается, что Трамп имеет «незначительные отеки нижних конечностей», однако состояние улучшилось по сравнению с прошлым годом. Также у президента зафиксировали синяки на руках, которые врач назвал «доброкачественными» и связанными с частыми рукопожатиями и приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя сильные сердечно-сосудистые, легочные, неврологические и общие физические показатели», — говорится в заключении врача.

По словам медиков, Трамп «полностью пригоден для выполнения всех президентских обязанностей».

Последнее обследование американский президент проходил в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Это уже четвертый визит Трампа в больницу во время его второго президентского срока и третий за последние 13 месяцев.

Что известно о здоровье Трампа

Внимание к здоровью президента США усилилось после того, как у медиа появлялись фото с заметными отеками лодыжек, синяками на руках и покраснением на шее.

Сам Трамп после обследования заявил, что «все показатели идеальны».

В медицинском заключении также говорится, что сердце президента функционирует нормально, а неврологическое обследование не выявило никаких нарушений психического состояния. В частности, Трамп прошел проверку на депрессию и тревожность.

По официальным данным Белого дома, рост Трампа составляет 190 см, а вес — около 108 кг. Врачи также рекомендовали президенту соблюдать диету, больше двигаться и продолжать снижение веса.

14 июня Дональду Трампу исполнится 80 лет. Он остается самым старшим президентом, избранным на должность в истории США.

