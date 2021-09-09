Отличаются от официальной версии: журналисты выяснили подробности смерти российского министра Зиничева

Глава МЧС РФ погиб не на учениях, а на туристическом объекте.

Опять пропаганда. Как на самом деле погиб глава российского МЧС? Журналисты выяснили подробности. И это кардинально отличается от официальной героической версии.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 9 сентября.

В Москве заявили, что Евгений Зиничев умер, пытаясь спасти известного режиссера, который поскользнулся во время съемок на учениях, и упал в воду. Однако, пресса выяснила — министр погиб не на учениях, а на туристическом объекте, на водопаде. Более того — именно погибший режиссер пытался спасти чиновника, упал в пропасть.

Стоит отметить, что 8 сентября ряд пропагандистских росСМИ сообщали, что Зиничев якобы разбился о камень, когда нырнул в воду, чтобы спасти жизнь сотрудника съемочной группы. По версии российских СМИ, это произошло на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, проводившихся в Норильске.

Министр Зиничев ранее был заместителем директора ФСБ, и имел тесные связи с Путиным — в частности, работал в его охране. Он возглавлял министерство с 2018 года. В конце прошлого года президент РФ присвоил ему звание генерала армии.

Новости мира: журналисты выяснили подробности смерти Зиничева, которые отличаются от официальной версии

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