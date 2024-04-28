Отмена марша "Бессмертный полк" в РФ: британская разведка обьяснила, с чем это связано

Парады к 9 Маю в пяти регионах России отменили из-за соображений безопасности.

В России отменили марш "Бессмертный полк", который должен был состояться 9 мая. Во время марша члены семьи обычно показывали фотографии погибших ветеранов Второй мировой войны. С 1 по 11 мая Кремль решил размещать в автомобилях и общественных местах портреты.

Об этом сообщили в британской разведке.

Парады к 9 Маю в пяти регионах России отменили из-за соображений безопасности. К ним относятся Брянск, Псков, Рязань, Курск и Белгород.

Все перечисленные регионы находятся на западе России, поэтому они, вероятно, уязвимы к ударам украинских беспилотных летательных аппаратов. Накануне прошлогоднего парада ко “Дню Победы” по Кремлю был нанесен удар беспилотником”, — рассказали в разведке.

Там также добавили, что РФ второй год подряд отменяет марш "Бессмертного полка".

"В этом году инаугурация президента Путина предшествует Дню Победы и состоится 7 мая. Возможность протестов и недовольства войной в Украине, вероятно, повлияла на расчет российского руководства", — добавили в британской разведке.

Напомним, что СМИ опубликовали мирный договор между Украиной и РФ, согласованный в начале 2022 года.

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