Отмена санкций против российской нефти: в США оправдываются «просьбой ряда стран»
Минфин США утверждает, что без ослабления санкций цена на нефть могла достичь 150 долларов за баррель.
В Министерстве финансов США приняли решение продлить действие исключений из нефтяных санкций в отношении России и Ирана после обращений ряда стран.
Об этом во время слушаний в Сенате сообщил глава ведомства Скотт Бессент.
По его словам, такое решение стало реакцией на рост мировых цен на энергоносители, а также на запросы государств, наиболее пострадавших из-за блокирования Ормузского пролива.
В ходе слушаний сенатор Крис Кунс выступил с критикой этого шага. Он подчеркнул, что ослабление санкций позволяет России получать значительные доходы, которые могут быть направлены на финансирование войны и поддержку Ирана.
В ответ Бессент признал, что Россия действительно получила дополнительную прибыль, однако подчеркнул — альтернативой мог стать резкий рост цен на нефть.
«Без этого решения цены на нефть могли бы достичь 150 долларов за баррель вместо примерно 100», — подчеркнул Бессент.
Министр пояснил, что такой сценарий негативно повлиял бы на мировую экономику и потребителей, в частности в США.
Он также добавил, что к американской стороне обратились представители более десяти энергетически уязвимых стран. Именно эти обращения, по его словам, стали определяющими при принятии решения о продлении исключений.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля.
Мы ранее информировали, что демократы в Сенате Соединенных Штатов раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа из-за ослабления санкций в отношении нефти РФ.