Отмена санкций против российской нефти: в США оправдываются «просьбой ряда стран»

Скотт Бессент

В Министерстве финансов США приняли решение продлить действие исключений из нефтяных санкций в отношении России и Ирана после обращений ряда стран.

Об этом во время слушаний в Сенате сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

По его словам, такое решение стало реакцией на рост мировых цен на энергоносители, а также на запросы государств, наиболее пострадавших из-за блокирования Ормузского пролива.

В ходе слушаний сенатор Крис Кунс выступил с критикой этого шага. Он подчеркнул, что ослабление санкций позволяет России получать значительные доходы, которые могут быть направлены на финансирование войны и поддержку Ирана.

В ответ Бессент признал, что Россия действительно получила дополнительную прибыль, однако подчеркнул — альтернативой мог стать резкий рост цен на нефть.

«Без этого решения цены на нефть могли бы достичь 150 долларов за баррель вместо примерно 100», — подчеркнул Бессент.

Министр пояснил, что такой сценарий негативно повлиял бы на мировую экономику и потребителей, в частности в США.

Он также добавил, что к американской стороне обратились представители более десяти энергетически уязвимых стран. Именно эти обращения, по его словам, стали определяющими при принятии решения о продлении исключений.

