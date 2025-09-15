Отмена санкций против "Белавиа" - это угроза для Украины: эксперт рассказал о тайном плане россиян

США снимают санкции / © Associated Press

Отмена американских санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа” может предоставить Минску доступ к комплектующим для самолетов западного производства, что, вероятно, позволит Беларуси ремонтировать собственные суда и частично поставлять запчасти российским авиаперевозчикам.

Об этом военный эксперт, специалист по РЭБ Анатолий Храпчинский сказал в эфире «Украинского радио».

Он уточнил, что по состоянию на данный момент Минфин США не публиковал официальные уведомления об отмене санкций, введенных в 2021 году. Однако, если это произойдет, главный вопрос будет не столько в юридической плоскости, сколько в доступе к дефицитным комплектующим. Сейчас и Россия, и Белоруссия вынуждены покупать старые самолеты в качестве «доноров» для ремонта своих авиапарков.

По словам Храпчинского, важно учесть несколько аспектов. Прежде всего, какие именно санкции будут сняты, коснутся ли они только «Белавиа», а также позволят ли ремонтному предприятию Belavia Technics получать сертификаты.

«Если произойдет полное снятие санкций, то что Беларусь начнет активно получать комплектующие для своих шести Boeing и, возможно, начнет поставлять определенное количество комплектующих для российских самолетов Boeing или тех же Embraer», — отметил он.

Также остается неизвестным, станут ли белорусы шлюзом для россиян.

Эксперт предупреждает, что снятие санкций может превратить Беларусь в канал для поставок запчастей для российского авиафлота, в значительной степени состоящего из самолетов западного производства.

Храпчинский предположил, что санкции могут быть сняты с ограничениями, например, с разрешением на поставку комплектующих только для определенных самолетов «Белавиа» с целью их обслуживания.

Эксперт добавил, что даже в случае снятия санкций США европейские ограничения все еще будут действовать. Это означает, что Белавиа не сможет совершать полеты в Европу. Вопрос также состоит в том, как мировое сообщество отреагирует на такой шаг: будет ли это контролироваться, или мир посмотрит на это сквозь пальцы.

Напомним, США отменили санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» согласно приказу Дональда Трампа.